Можно ли вылечить насморк за один день: бабушкины способы

Насморк – это воспаление слизистой носа, которое сопровождается заложенностью носа или чрезмерным выделением носовой слизи. Насморк может быть самостоятельным заболеванием или симптомом других болезней, таких как простуда, грипп, аллергия, гайморит и т.д.

В большинстве случаев насморк проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Однако, если насморк длится более недели, следует обратиться к врачу.

Для лечения насморка можно применять и народные методы, пишет издание wworld. Отмечается, что эти способы не только лишь эффективны, да и неопасны.

Читайте также: Как вылечить насморк без лекарств: полезные советы

5 народных средств от насморка:

1. Лук с картофелем

Необходимо отжать сок из картофеля и синего лука в равных пропорциях. Затем добавить 1 столовую ложку меда и перемешать. Закапывать по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день.

2. Повязка с солью

Это средство поможет вам избавиться от насморка и головных болей. Для его приготовления нужно развести 5 столовых ложек соли в литре теплой воды. Смочить в растворе марлю и наложить ее на лоб и затылок. Зафиксировать повязку бинтом или полотенцем. Держать повязку в течение 1-2 часов.

3. Лечение дымом

Это средство достаточно экзотическое, но оно очень эффективно. Для его приготовления необходимо поджечь сухой стебель, к которому крепились зубчики чеснока. Вдыхать дым нужно поочередно каждой ноздрей, пока не начнется слезотечение. Повторять процедуру 3-4 раза в день.

4. Чесночные ингаляции

Это средство поможет вам быстро избавиться от насморка. Для его приготовления необходимо натереть на терке 5-8 зубчиков чеснока. Быстро нанести кашицу тонким слоем на кусок бинта или марли. Опустите бинт в сухой чайник, закройте крышкой. Носик чайника возьмите в рот и дышите ртом, зажав нос, 8-10 минут.

5. Горчичники на ноги

Это средство поможет вам избавиться от насморка за одну ночь, утверждают авторы статьи. Необходимо наклеить горчичники на пятки и стопы. Затем укутать ноги и держать горчичники до тех пор, пока не станет сильно печь. Затем уберите горчичники и наденьте тёплые носки.

Не забывайте, что при насморке необходимо также увлажнять слизистую носа. Для этого можно использовать солевой раствор или отвар ромашки. Также важно проветривать помещение и употреблять достаточное количество жидкости.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее UAportal писал, какие популярные народные методы лечения неэффективны или могут ухудшить здоровье.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!