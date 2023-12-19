Можно ли жарить на оливковом масле: ответ врачей

Можно ли жарить на оливковом масле

Оливковое масло – это популярный продукт, который используется в кулинарии тысячи лет. Она имеет много полезных свойств, но можно ли ее использовать для жарки?

Ранее считалось, что оливковое масло не подходит для жарки, поскольку оно имеет низкую температуру дымления. Однако последние исследования показали, что это не совсем так, пишет ТСН.

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Температура дымления – это температура, при которой масло начинает выделять дым. При этом в нем образуются свободные радикалы, которые могут быть вредными для здоровья.

Температура дымления оливкового масла зависит от его типа. Рафинированное оливковое масло имеет более высокую температуру дымления, чем нерафинированное.

Рафинированное оливковое масло получают путём обработки нерафинированного масла. В результате она теряет некоторые полезные вещества, но при этом становится более стойкой к нагреву. Температура дымления рафинированного оливкового масла составляет 210-230C.

Нерафинированное оливковое масло сохраняет все свои полезные свойства, но при этом имеет более низкую температуру дымления. Температура дымления нерафинированного оливкового масла составляет 160-190C.

Таким образом можно сказать, что оливковое масло можно использовать для жарки, но при этом важно выбирать правильный тип масла и не превышать температуру дымления.

Что нужно учитывать при жарке на оливковом масле

Вот несколько советов, которые помогут вам жарить на оливковом масле без вреда для здоровья:

Используйте рафинированное оливковое масло. Она имеет более высокую температуру дымления и менее подвержена окислению.

Не перегревайте оливковое масло. Температура курения оливкового масла составляет 160-230 °C. Если вы превысите эту температуру, масло начнет выделять дым и вредные вещества.

Не пережаривайте пищу. Лучше жарить еду на небольшом огне и не больше нескольких минут.

Используйте оливковое масло один раз. Обжаривать что-то в оставшемся на сковороде масле опасно для здоровья.

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