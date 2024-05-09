Мука и лук против ржавчины: садовый инвентарь будет как новый

Ржавчина – это не просто неэстетический налет, портящий внешний вид металлических изделий. С течением времени она может привести к значительному повреждению и даже разрушению предмета.

К счастью, существует множество доступных способов очистить металл от ржавчины без использования вредных химических веществ. Эти простые советы помогут вам сохранить ваши металлические изделия в чистоте и хорошем состоянии в течение долгих лет.

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Простые способы отчистить от ржавчины

1. Мука:

Этот метод отлично подходит для защиты мелких металлических предметов, таких как спицы, иглы и шпильки, от ржавления. Просто насыпьте немного муки в коробку, где вы их храните. Если на предметах уже появилась ржавчина, почистите их куском мыла.

2. Лук:

Лук – это не только вкусный овощ, но и отличное средство для очистки металла от ржавчины. Разрежьте луковицу пополам и натрите ею ржавые предметы.

3. Картофель с песком:

Этот метод отлично подходит для очистки железных листов для выпечки. Разрежьте сырую картофелину пополам и посыпьте ее мелким речным песком. Используйте эту смесь, чтобы потереть ржавые участки садового инвентаря.

4. Жир:

Никелированные предметы можно очистить от ржавчины жиром. Нанесите жир на загрязненные участки и оставьте на несколько дней. Затем протрите предметы тряпкой, смоченной в нашатырном спирте.

5. Керосин:

Керосин – это эффективное средство для удаления ржавчины из ключей и железных замков. Замочите ржавые предметы в керосине на всю ночь. Затем протрите их песком или древесной золой.

6. Лимон или лайм с солью:

Ржавчина также "чувствительна" к кислоте, содержащейся в лимонах и лаймах. Смешайте сок лимона или лайма с солью и вылейте смесь на ржавое место. Оставьте на 2-3 часа, затем тщательно промойте водой.

Для лучшего результата перед использованием любого из этих методов рекомендуется удалить с металлической поверхности грязь и пыль.

Предлагаем узнать, как избавиться от старой ржавчины на противне за несколько минут.

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