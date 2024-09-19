Мужчины под знаком Овна, Рака и Льва: почему они избегают отношений

Сколько людей – столько и характеров, однако некоторые мужчины имеют особую манеру в общении. Ведь для некоторых мужчин тяжело иметь девушку и это не потому, что они непривлекательны, а потому, что им комфортнее быть в компании друзей, чем дома с женщиной.

Как отмечают астрологи, это мужчины, рожденные под несколькими знаками зодиака. Детальнее об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Овен

Несмотря на то, что мужчина-Овен жаждет любви, пока ему лучше быть одному. Он не может отказаться от комфорта, который может идти, куда хочет, и никого не просить об этом. Пока его так устраивает, а что будет дальше – неизвестно. Он знает, что сделал бы первое и последнее для своей любимой, но не хочет быть под наблюдением и проводить дни только дома по романтическим фильмам.

Рак

Муж Рак любит флиртовать и ему нравится не иметь обязательств, потому воспринимает женщин как развлечение. Он предпочитает своих друзей, потому что знает, что не будет подчиняться ни одному. Несмотря на то, что он хотел бы многим (запретный плод все-таки лучший по вкусу), он сам решает, когда ему пора жениться. Теперь его приоритетом являются друзья, которые поддерживают его в любой ситуации. Он не может просто обменять их на девушку – это нужно делать постепенно.

Лев

Этот парень жаждет внимания, поэтому он получает это от друзей и не понимает, зачем ему нужна партнерша. Пока он так доволен, он не станет искать женщину. Он не хочет быть связанным – он предпочитает наслаждаться общением с ребятами, посиделками за пивом или футбольными матчами. Он знает, что будь он в отношениях, то не встречался бы с друзьями так часто.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которые не смогут построить отношения.

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