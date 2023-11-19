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Мы уделяем им мало внимания, несмотря на пользу: Диетология назвала 8 видов зелени, которые следует включить в свой рацион

Игорь Романько

Какая зелень содержит больше всего питательных веществ, витаминов, минералов и антиоксидантов

Листовая зелень стала непременной частью сбалансированного рациона, поскольку она богата жизненными питательными веществами, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Эти виды зелени не только способствуют здоровью, но и имеют низкую калорийность, делая их идеальным выбором для следящих за весом. Включите их в салаты, смузи, супы или используйте в качестве гарнира в любимые блюда для улучшения вашего здоровья и вкуса, пишет Sciense Alert.

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  1. Шпинат: Этот листовой салат, насыщенный железом, кальцием и витаминами B6, C и K, является отличным источником антиоксидантов. Его рекомендуется употреблять сырым, поскольку тепловая обработка может снизить полезные свойства.
  2. Кале Этот вид листовой капусты содержит важные микроэлементы, такие как кальций, железо, магний, фосфор, калий и витамины A, B, E, C и K. Рекомендуется употреблять кале сырым для сохранения всех полезных веществ.
  3. Мангольд: Со сладковатым вкусом мангольд содержит витамины А и C, а также удовлетворяет потребность в витамине К, важном для свертывания крови и здоровья костей.
  4. Зелень: Отличный источник лютеина для здоровья глаз и витаминов A и C, а также минералов, включая кальций, железо, цинк, медь и селен.
  5. Рукола: Насыщенная нитратами, руккола может повысить производительность в спорте, а также содержит витамины K и C, кальций и полифенолы.
  6. Салат ромен: Хрустящий салат ромен – важный источник витаминов A, K, C и фолиевой кислоты, способствуя общему здоровью и иммунитету.
  7. Кресс-салат: С пряным вкусом, кресс-салат является источником витаминов A и C и антиоксидантов, а также помогает при раке полости рта.
  8. Сторона чой: С нежным вкусом, бок чой содержит клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты, помогая сохранить здоровье костей, иммунитета и предотвращая риск ряда заболеваний.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

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