Мы все ошибались: эксперты сказали, как правильно мыть ноги

Ежедневное мытье тела обеспечивает не только гигиену, но и позволяет оздоровиться, особенно если вы принимаете контрастный душ. Но обычно во время душа человек не уделяет достаточного внимания своим ступням – поскольку они и так постоянно в воде, то считается, что ноги сами собой моются.

Эксперты по IFLScience отмечают: если вы хотите иметь здоровые ноги, то должны правильно их мыть. В частности, не забывать о каждом пальце на ноге.

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"Наши ноги живут тяжело – они находятся постоянно в носках и обуви, несут на себе вес нашего тела. Как и остальное наше тело, они имеют свои уникальные заболевания, пожалуй, самым распространенным из которых является "стопа атлета" (Tinea pedis). Это разновидность стригущего лишая, которая возникает, когда на ваших ногах есть очень заразные колонии дрожжевых грибков", – отметили специалисты.

Отмечается, что даже небольшой рост этих грибков может привести к появлению неприятного запаха. А если грибки начнут прогрессировать, то на ступнях могут начать появляться везикулы, шелушение и трещины.

Эти разрывы на коже делают вас уязвимыми к инфекциям, которые могут оказаться серьезными, если их не лечить, поэтому поддерживать здоровье ног в отличном состоянии полезно для всего организма.

Издание пишет, что здоровье ног начинается с правильной мойки. И просто пребывание под душем в мыльной воде для гигиены ног недостаточно.

Со ссылкой на информацию Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечается, что во время мытья ног нужно натирать ступни мылом и промывать пальцы и кожу между ними. После мытья важно высушивать ноги.

Также важно вовремя срезать ногти на ногах и прочищать специальной деревянной палочкой.

Важно менять носки по крайней мере ежедневно.

А если вы заметили неприятный запах, исходящий от ваших ног, или если на ступнях появляются трещины и раны, обязательно проконсультируйтесь с врачом, поскольку это может быть признаком грибкового заболевания.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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