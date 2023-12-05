Мыла и воды недостаточно: Дерматолог показала, как очистить спонжи для косметики

Дерматолог утверждает, что ее метод чистки косметических спонжей наиболее эффективен, поскольку просто использование мыла и воды может быть недостаточным. Врач-дерматолог поделилась своим секретом эффективной очистки бьюти-блендеров, отмечая, что для полноценной очистки спонжа необходимо использовать больше, чем просто воду и мыло.

В ее TikTok блоге врач Ази рассказала, как правильно и эффективно чистить губку для макияжа. Она объяснила, что мыло действует как антибактериальное средство и помогает растворить грязь, но это может быть недостаточно для растворения устаревших пятен.

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Дерматолог раскрыла свой эффективный рецепт для надлежащего очищения косметического спонжика, указав, что следует использовать горячую воду, мыло и оливковое масло.

Секретный соус заключается в оливковом масле, которое притягивает кожный жир и помогает растворить кожное сало на спонжике. Масло совместно с мылом может удалять самые старые пятна от косметики на спонже, объяснила врач.

Напомним, мы уже писали какой макияж старит.

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