Мёртвая звезда-беглец может столкнуться с Солнечной системой: есть ли угроза для человечества

В 2022 году группа астрономов исследовала траекторию движения звезды белого карлика и пришла к выводу, что скоро он вызовет хаос в нашей Солнечной системе.

Согласно новым расчетам, столкновение произойдет примерно через 29 тысяч лет, и его последствия могут быть катастрофическими, сообщает издание Space.

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Отмечается, что группа астрономов пересмотрела траекторию движения звезды белого карлика и сделала важные выводы, касающиеся возможного столкновения с Солнечной системой. Согласно исследованию, ученые осуществили новые расчеты, существенно модифицировавшие предыдущие предположения.

Ученые использовали данные космического телескопа Gaia для анализа блуждающих звезд, направляемых в нашу Солнечную систему. В ходе этого исследования они обнаружили звезду белого карлика WD 0810–353, которая, по предварительным предположениям, должна была столкнуться с Солнцем примерно через 29 тысяч лет.

Однако новые наблюдения показали, что магнитное поле мертвой звезды оказалось сильнее, чем ожидалось, и это поле влияет на ее траекторию и скорость движения.

В результате этих выявленных изменений ученые пришли к выводу, что WD0810-353 не столкнется с солнечной системой. Напротив, существует возможность того, что эта звезда движется в другом направлении, удаляясь от нашей Солнечной системы.

Ранее в NASA опубликовали записи о том, как "звучат" объекты Солнечной системы.

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