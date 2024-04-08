На что обращать внимание при выборе майонеза в магазине, чтобы был вкусным и не навредил здоровью

Обращая внимание на склад и выбирая качественный майонез, вы можете сделать свой рацион более сбалансированным и вкусным. Есть много критериев, которые помогут вам не ошибиться при выборе майонеза. Украинская нутрициологиня Людмила Матушинец на своей странице в Instagram поделилась мнением об обезжиренном майонезе и объяснила, почему его не рекомендуется выбирать.

Вреден ли майонез?

"Майонез нельзя назвать ядом, но и суперполезным продуктом он не является. Он достаточно калорийный и содержит консерванты. Однако если вы его очень любите, в дозированном количестве он может присутствовать в вашем рационе", - отмечает Матушинец.

На что обращать внимание при выборе майонеза?

Состав: Перед покупкой тщательно читайте состав продукта. Помните, что ингредиенты на этикетке размещены по убыванию их массовой доли. Первые позиции в списке – основа продукта.

Перед покупкой тщательно читайте состав продукта. Помните, что ингредиенты на этикетке размещены по убыванию их массовой доли. Первые позиции в списке – основа продукта. Жир: Обезжиренный майонез может казаться лучшим выбором, но на самом деле он содержит больше сахара, загустителей и других добавок, чем классический. В таком майонезе вода станет первым ингредиентом в составе.

Обезжиренный майонез может казаться лучшим выбором, но на самом деле он содержит больше сахара, загустителей и других добавок, чем классический. В таком майонезе вода станет первым ингредиентом в составе. Качественный майонез: Выбирайте майонез, где на первом месте будет масло, далее вода, желток яйца, сахар, уксус и соль.

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Какой выбрать майонез?

Если вы хотите снизить калорийность, рекомендуется выбирать майонез с низким содержанием жира, но с качественным составом.

Обратите внимание на наличие натуральных ингредиентов и избегайте искусственных добавок, консервантов и красителей.

Помните, что майонез – это продукт, который следует употреблять в меру.

Напомним, мы уже писали, как выбрать мясные консервы.

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