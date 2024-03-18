На этой неделе Землю накроет пятибалльный геомагнитный шторм: как уберечься
В понедельник, 18 марта, на Земле продолжается трибальная магнитная буря, которая не представляет угрозы для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Однако уже через несколько дней шторм усилится до опасного уровня.
По данным сервиса Meteoagent, с 20 марта начнётся геомагнитный шторм опасного красного уровня. Сила магнитных бурь составит 5 баллов. Затем наступит безопасный период, возмущение геомагнитного поля на Земле возможны в конце месяца.
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Что такое магнитные бури
Геомагнитные штормы на Земле происходят в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер состоит из энергичных частиц, выбрасываемых из Солнца в результате солнечных взрывов и других активных процессов на его поверхности. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли, они создают геомагнитное поле, которое может вызвать различные явления от ярких северных и южных сияний до геомагнитных бурь.
Магнитные бури могут сопровождаться сопутствующими явлениями, такими как солнечные излучения, которые могут оказывать влияние на климат, радиационный фон и другие аспекты земной атмосферы.
Как магнитные бури влияют на человека
Есть исследования, указывающие на то, что магнитные бури могут влиять на физическое и психологическое состояние человека. Некоторые люди испытывают головную боль, бессонницу и другие отрицательные симптомы во время магнитных бурь.
Физические симптомы воздействия магнитных бурь на человека:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Усталость
- Нарушение сна
- Повышение АД
- Боль в мышцах и суставах
Психоэмоциональные симптомы:
- Раздражительность
- Тревожность
- Депрессия
- Снижение концентрации внимания
- Нарушение эмоционального фона
Воздействие на людей с хроническими заболеваниями:
- Может привести к обострению хронических заболеваний
- Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
- Может привести к нарушению работы эндокринной системы.
Как защититься от магнитных бурь:
- Избегайте чрезмерной физической нагрузки
- Пейте много воды
- Потребляйте продукты, богатые витаминами и минералами
- Соблюдайте режим сна
- Принимайте контрастный душ
- Избегайте стрессовых ситуаций
При резком ухудшении состояния лучше сразу обратиться за помощью к врачу.
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