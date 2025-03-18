На грани исчезновения: топ самых редких пород собак

Многие породы собак знакомы даже тем, кто не является ярым любителем животных. Однако есть несколько пород, о которых знают преимущественно настоящие энтузиасты или увлекающиеся историей кинологии.

Всего в мире насчитывается около 400 пород собак. Среди наиболее популярных — немецкая овчарка, часто служащая в полиции и армии, или бельгийский малину, славящийся своим интеллектом и используемый в поиске взрывчатки и наркотиков. Другие, например французский бульдог или померанский шпиц, сейчас на пике популярности. А некоторые, например, пекинесы, постепенно вышли из моды и остались только у ценителей. Об этом пишет Petplan.

Впрочем, существуют породы, о которых почти не слышали даже опытные собаководы. Их история насчитывает не одно столетие, но эти уникальные собаки сохранились только благодаря усилиям неравнодушных людей. Petplan рассказывает о пяти таких редких породах.

Норвежский лундехунд

Норвежский лундехунд. Источник: Facebook Norwegian Lundehund kennel of Vorkosmia Норвежский лундехунд. Источник: Facebook Norwegian Lundehund kennel of Vorkosmia

Эта порода считается одной из самых редких в мире. Ее вывели на прибрежных норвежских островах для охоты на тупиков — птиц, которые являлись важным источником еды для местных жителей. У Лундехунда есть шесть пальцев на каждой передней лапе, невероятно гибкая шея и подвижные уши, способные полностью закрывать слуховой проход. По строению челюстей эти собаки похожи на древних варангерских псов, живших около 5 тысяч лет назад. Во время Второй мировой войны лундехунд оказался на грани исчезновения, но был сохранен норвежскими селекционерами. Сегодня это активная, веселая и общительная собака, которая отлично подходит для семей с активным образом жизни.

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Лаготто-романьоло

Лаготто-романьоло. Источник: American Kennel Club Лаготто-романьоло. Источник: American Kennel Club

Древняя итальянская порода с вьющейся шерстью, которая когда-то помогала охотникам на болотах Романьи охотиться на уток. Лаготто, что означает "утиная собака", впоследствии получил новую специализацию - поиск трюфелей. Их замечательное обоняние и выносливость сделали их незаменимыми во время "тихой охоты". В 1970-х порода была на грани исчезновения, но ее удалось возродить благодаря энтузиастам. Лаготто-романьоло известен своим покладистым характером, выносливостью и игривостью.

Азовок

Азовок. Источник: American Kennel Club Азовок. Источник: American Kennel Club

Элегантная борзая, которую вывели в регионе Сахель в Африке. Эти собаки охраняли кочевые стоянки туарегов и участвовали в охоте на газели и шакалы. Азаваки ориентируются на зрение, а не на обоняние, имеют стройное телосложение, длинные ноги и выносливость, что позволяет им преодолевать большие расстояния под жарким солнцем. Их называют "хортами свободных людей". В США порода появилась только в 1980-х годах.

Оттерхаунд

Оттерхаунд. Источник: American Kennel Club Оттерхаунд. Источник: American Kennel Club

Эта старая британская порода была выведена для охоты на выдр, вредивших рыболовным снастям. После запрета такой охоты оттерхаунды стали редкими, сейчас их в мире осталось меньше тысячи. Это большие гончие с великолепным обонянием, обожающими воду и активные прогулки. Они дружелюбны и подвижны, хотя сейчас находятся на грани исчезновения.

Муди

Муди. Источник: American Kennel Club Муди. Источник: American Kennel Club

Венгерская порода, появившаяся в XIX веке в результате естественного скрещивания пуми и пули. Эти собаки обладают острыми ушками, волнистой шерстью и отличаются высоким интеллектом и энергичностью. Муди используются для выпаса скота и в качестве сторожевых собак. Хотя их название перекликается со словом "moody" (мрачный), эти собаки жизнерадостны, любознательны и прекрасно подходят для активных владельцев. В мире насчитывается менее тысячи особей этой породы.

Эти породы являются настоящими сокровищами для знатоков и любителей собак, сохраняя свою уникальность и богатую историю.

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