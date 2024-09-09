На изображении с Google Street View заметили существо, похожее на пришельца (фото)

Интернет-пользователи снова обсуждают загадочное изображение, найденное на Google Street View. На этот раз внимание привлекла странная фигура, похожая на инопланетянина, которая якобы сидит в машине на одной из улиц небольшого американского городка Меплтон, штат Мэн.

45-летняя Кристал Паттерсон, искавшая местную гаражную распродажу, случайно заметила этот удивительный объект. Сначала она обратила внимание на автомобиль, в котором, казалось, находился обнаженный водитель. Однако присмотревшись внимательнее, женщина обнаружила в задней части авто маленькое существо с необычной внешностью, напоминающее инопланетного гуманоида, пишет dailystar.co.uk.

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Это изображение вызвало шквал дискуссий в сети. Одни пользователи считают, что это доказательство существования внеземной жизни, другие склоняются к мнению, что это просто игра света или удачное стечение обстоятельств.

В машине на Google-картах заметили пришельца. Источник: Google/Triangle News В машине на Google-картах заметили пришельца. Источник: Google/Triangle News

В машине на Google-картах заметили пришельца. Источник: Google/Triangle News В машине на Google-картах заметили пришельца. Источник: Google/Triangle News

В машине на Google-картах заметили пришельца. Источник: Google/Triangle News В машине на Google-картах заметили пришельца. Источник: Google/Triangle News

Это не первый случай, когда Google Street View помогает раскрывать тайны. Ранее с помощью этого сервиса удалось найти итальянского гангстера, скрывавшегося от правосудия в течение 20 лет.

Напомним, ученые обнаружили необычные остатки существа, которому более 500 млн лет. Она походила на пришельца.

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