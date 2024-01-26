На Крите случайно нашли минойскую гробницу, которой 3400 лет (фото)

Археологи из Греции обнаружили невредимую камерную гробницу позднего минойского периода, датируемую 1400-1200 годами до нашей эры. Гробница была обнаружена вблизи города Иерапетра, восточный Крит. Она содержала тела двух неизвестных мужчин, живших в минойскую бронзовую эпоху.

Гробница особенно примечательна тем, что минойские поселения чаще встречаются в низменностях и равнинах страны, чем в горном регионе Ерапетра. Это свидетельствует, что минойцы распространились на горные районы Крита гораздо раньше, чем считалось ранее, пишет Greek Reporter.

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"Это открытие имеет важное значение для нашего понимания минойской цивилизации/ Оно показывает, что минойцы были более распространены, чем мы думали, и что они имели влияние на разные районы Крита", — сказал Аргирис Пантазис, заместитель мэра Иерапетры.

Гробница была обнаружена фермером, который парковал автомобиль в своей оливковой роще. Когда земля под его колесами поддалась, фермер обнаружил зияющую пустоту, содержавшую древнее захоронение.

Внутри гробницы археологи обнаружили два скелета, сидевших на корточках. Они были похоронены с чашей и 14 высококачественными орнаментированными греческими ритуальными кувшинами или амфорами.

Гробница была закрыта за каменной стеной и не была нарушена ограблением на протяжении тысячелетий. Это дает археологам уникальную возможность изучить минойскую культуру и общество.

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