На них стоит обратить внимание: топ самых надежных кроссоверов

Желание найти автомобиль, который не будет создавать хлопот и прослужит как можно дольше, вполне естественно. Поэтому стоит обратить внимание на десятку самых надежных компактных кроссоверов, которую составила аналитическая компания JD Power. Она занимается исследованиями уровня удовлетворенности потребителей, анализом качества товаров и сбором маркетинговых данных, что позволяет создать объективную картину долговечности и качества автомобилей.

В рейтинг вошли модели, которые можно найти как в салонах, так и среди подержанных автомобилей на украинском рынке. В основу оценки положены отзывы владельцев, эксплуатировавших свои авто от нескольких месяцев до трех лет. Учитывались такие параметры как общее качество, надежность, удовольствие от управления, амортизационная устойчивость и удобство в повседневном использовании. Об этом пишет itc.

Один из представителей этого списка – Honda HR-V, которая с 2013 года уже успела обновиться и перейти к гибридной силовой установке. Благодаря компактным габаритам, вместительному салону, удобному рулевому управлению и умеренному потреблению горючего, модель пользуется спросом.

Корейский Hyundai Venue удивил рынок сочетанием яркого облика с привычным атмосферным двигателем. Несмотря на простоту технических решений, автомобиль зарекомендовал себя как надежное и комфортное решение для городской эксплуатации.

Еще один неожиданный участник списка — Jeep Renegade, хотя и базирующийся на платформе Fiat, смог поразить владельцев своим поведением на дороге и ощущением надежности. Модель уже не выпускается, но до сих пор представлена на вторичном рынке.

В свою очередь Ford Ecosport хоть и не снискал популярности в Украине, все же имеет свои преимущества в виде повышенного клиренса, вместительного багажника и удобного салона, что делает его интересной покупкой на вторичном рынке.

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Subaru XV/Crosstrack – это классика воплощения внедорожных качеств в компактном формате. Надежная конструкция, фирменный оппозитный двигатель и вариатор гарантируют уверенность на дороге и вне ее.

Mini Countryman, несмотря на рост в размерах, сохранил фирменный стиль и харизму бренда. Отличное управление, стильный дизайн и эмоции от вождения делают его привлекательным выбором среди кроссоверов премиум-сегмента.

Среди японских моделей Mazda CX-30 отличается изысканным дизайном и качественной отделкой. Хотя уровень надежности бренда когда-то вызывал вопросы, сегодня модель показывает уверенные показатели.

Nissan Qashqai – настоящий пионер сегмента компактных кроссоверов. Благодаря обновлению с гибридной установкой и усовершенствованием в дизайне, он продолжает оставаться эталоном среди конкурентов.

Несмотря на устаревшие, Mitsubishi ASX сохраняет высокую репутацию благодаря выносливости, проходимости и общей прочности. Водители отмечают, что автомобиль справляется с любыми дорожными вызовами.

Возглавляет рейтинг Toyota CH-R – стильный, надежный и современный компакт, сразу завоевавший симпатии. Его гибридная силовая установка, яркий дизайн и характерная динамика сделали его безоговорочным лидером среди надежных компактных кроссоверов.

Каждая из этих моделей заслуживает внимания, и среди них легко найти ту, которая будет соответствовать вашим ожиданиям относительно надежности, стиля и практичности.

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