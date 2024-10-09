На пике популярности: топ-5 самых модных стрижек 2024 года

Осенние тенденции 2024 года в сфере причесок предлагают широкий выбор как для поклонниц коротких стрижек, так и для обладательниц длинных волос. Об этом пишет ТСН.

Укроп – ультракороткая версия популярного боб каре – завоевывает привязанность модниц. Стилисты прогнозируют, что в течение всей осени короткие прически, вдохновленные эстетикой 90-х, будут на пике популярности. Укроп особенно удачно подчеркивает естественную текстуру вьющихся волос.

Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM

Драпированная челка станет идеальным дополнением к осеннему образу. В этом сезоне в моде разнообразные вариации челки: от тонких прямых до пышных.

Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM

Стрижка "бабочка" возвращается на модный Олимп. Ее универсальность заключается в способности придавать волосам структуры и объема, хорошо обрамляя лицо благодаря слоям у подбородка, сохраняя при этом основную длину.

Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM

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Миди – оптимальный вариант для тех, кто не может определиться между короткими бобами и длинными волосами. Эта стрижка не только выглядит стильно, но и способствует здоровью волос, придавая им объем и густоту.

Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM Модные стрижки – 2024. Источник: iNSTAGRAM

Нара боб, названный в честь модели Нары Смит, объединяет асимметричную челку с классическим бобом одинаковой длины. Эта прическа отличается легкостью ухода и хорошим отрастанием, что делает ее более практичной по сравнению с пикси или градуированным бобом.

Следует отметить, что для каждой стрижки существуют индивидуальные вариации, позволяющие адаптировать тренд под особенности внешности и структуру волос.

Напомним, ранее мы рассказывали о цветах придающих возрасту волос.

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