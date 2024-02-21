На Тайване нашли гончарную ручку в возрасте 4000 лет: использовалась для проведения шаманских ритуалов

Археологи из Университета Цинхуа в Тайване обнаружили на северо-западном побережье острова необычный артефакт – гончарную ручку в форме змеи, которой около 4000 лет.

Найденная на песчаных дюнах в районе Гуаньинь, она могла служить практическим целям, возможно, как ручка для большего сосуда или церемониального кувшина. Об этом пишет Arkeonews.

Гончарное изделие, изготовленное на подобии кобры с поднятой верхней частью тела и расправленным капюшоном, напоминает змею, готовую к удару. Фигура может похвастаться такими характерными чертами, как поднятая голова с открытой пастью и раздутые складки на шее – классические признаки кобры.

Чтобы определить возраст этого змееподобного артефакта, археологи применили радиоуглеродный метод датировки, который показал его происхождение — около 4 000 лет. Кроме возраста, символизм змей в древних культурах добавляет еще один слой интриги. В разных обществах змеи имеют символическое значение, связанное с мифологией, религией и литературой.

В Восточной Азии и других частях света змеи часто ассоциировались с переходами между жизнью и смертью, воспроизводством или переменами. "Эта 4000-летняя ручка в форме змеи… имеет яркую фигуру, похожую на кобру, с поднятой головой и выпуклыми кожными складками на голове и шее. Мы считаем, что этот незавершенный артефакт мог быть гончарным изделием, которое использовали в ритуальных целях", — объяснил один из исследователей, выделяя важность находки.

Это глиняное изделие в форме змеи можно интерпретировать как ритуальный инструмент, использовавший шаманы древних племен для проведения ритуалов, иллюстрируя, как изображения животных включали в ритуальные инструменты в древних обществах, формируя их системы верований и знаний.

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Интересно, что это место дало многочисленные доисторические археологические артефакты, в частности, недавно открытый участок с интенсивной обработкой каменных инструментов. Поэтому находка гончарной ручки в форме змеи в возрасте 4 000 лет не только демонстрирует мастерство древних обществ, но и открывает окно в символическое значение изображений животных в их ритуалах.

Археологические исследования, продолжающиеся на Тайване, продолжают открывать увлекательные аспекты его доисторического прошлого, обогащая наше понимание истории человечества.

Напомним, ученые заявили о новой планете в "Скрывающейся солнечной системе".

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