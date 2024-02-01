На территории Греции нашли редкую золотую застежку для платья возрастом 3000 лет

На вспаханном поле близ Элластона в Стаффордшире кладоискатель Джонатан Нидем нашел редкую золотую застежку для платья. Украшение сделано примерно в 1000 году до нашей эры.

Нидем ходил с металлодетектором, когда сигнал побуждал его копать поглубже. Вскоре он обнаружил застежку, изготовленную из чистого золота.

Об этом сообщает британский музей.

Характерный дизайн объекта, состоящий из двух чашек, сначала заставил Нидем подумать, что это ручка от ящика. Однако эксперты установили, что это застежка железного возраста ирландского происхождения. Она является одной из семи подобных находок в Англии и Уэльсе и одной из наиболее сохранившихся.

Такие находки, как это, оцениваются независимо. Они могут быть приобретены музеем, а вырученные средства, как правило, делятся между нашедшим и собственником земельного участка.

"Это то, о чем вы даже в самых смелых мечтах не могли подумать, что с вами произойдет", - сказал Нидем. "Это даже не один шанс на миллион, а один на миллиард, чтобы найти нечто подобное."

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Другие находки

Кроме застежки, в Англии и Уэльсе были найдены другие интересные археологические артефакты. К примеру, на берегу Темзы в Лондоне была найдена миниатюрная деревянная фигурка с двумя лицами: с одной стороны – человеческий череп, с другой – женское лицо. Фигурку нашла женщина по имени Каролина Наннели.

На этом же месте были найдены четки, вырезанные из кости. Они выглядят прилично и датируются примерно 1450 годом.

Напомним, в пещере в Мексике нашли оружие, которому почти 2000 лет.

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