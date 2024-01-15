На видео сняли растение, которое 'разговаривает' со своим соседом: невероятные кадры

Ученые из Университета Сайтама в Японии впервые сняли, как растения получают и реагируют на посылаемые друг другу сигналы опасности.

Исследователи использовали методы получения изображений в режиме реального времени, чтобы наблюдать за реакцией Arabidopsis thaliana, обычного сорняка из семейства горчичников, на воздушные соединения, выделяемые поврежденными и пораженными насекомыми растениями.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, как неповрежденное растение Arabidopsis мгновенно реагирует на сигналы опасности, генерируя вспышки кальциевых сигналов, и рябь распространяется по ее листьям.

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Анализируя воздушные соединения, исследователи обнаружили, что два соединения под названием Z-3-HAL и E-2-HAL индуцируют кальциевые сигналы в Arabidopsis. Они также определили, что защитные клетки, образующие устьица, являются первыми, кто реагирует на сигналы опасности.

"Мы наконец-то раскрыли запутанную историю о том, когда, где и как растения реагируют на "предупредительные сообщения" в воздухе от своих соседей, которым грозит угроза", - говорит Массацугу Тойота, молекулярный биолог из университета Сайтама в Японии и старший автор исследования.

По его словам, эта эфирная коммуникационная сеть, скрытая от нашего зрения, играет ключевую роль в своевременной защите соседних растений от неизбежных угроз.

Это открытие имеет немаловажное значение для понимания того, как растения адаптируются к своей среде.

Ученые утверждают, что результаты их исследования могут использоваться для разработки новых стратегий защиты растений от вредителей и болезней.

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