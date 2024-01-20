На высокой платформе и с бантами: 6 трендовых моделей обуви на весну – 2024

Весной вниманию модниц будет представлена широкая линейка трендовой обуви на любой вкус. В моду возвращается острый носок и высокая платформа.

Любителям обуви без каблука не стоит переживать – в тренде будут модели на миниатюрном и удобном кольце. Кроме того, в моде будут банты – чем больше – тем лучше. Об этом пишет Радиотрек.

Заостренный носок

В этом сезоне в моде заостренный носок. Это может быть как обувь на плоском ходу, так и на каблуке. Остроконечные носки придают обуви элегантности и выразительности.

Высокая платформа

Свободный и удобный стиль остается в моде, поэтому весна 2024 года – это время для обуви на высокой платформе. Это могут быть туфли, босоножки, лоферы – все, что вам нравится.

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Миниатюрные каблуки

Миниатюрные каблуки, или kitten heels, – это еще один тренд весны 2024 года. Они удобны и стильны, и подходят для любого случая.

Мюли

Мюли – это стильные и удобные туфли на шнуровке. Они могут быть на плоской подошве, на каблуке или на платформе. Мюли подходят для любого стиля одежды.

Прозрачные детали

Прозрачные детали на обувь – это модный тренд, который подойдет для любого случая. Это могут быть прозрачные носки, каблуки, декорирование или ремешки.

Банты

Банты – это еще один популярный тренд весны 2024. Они встречаются на самой разнообразной одежде, включая обувь. Бантами можно украсить балетки, туфли, босоножки или любую другую обувь.

Напомним, мы уже писали, какие вещи будут в тренде весной – 2024.

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