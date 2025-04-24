На зависть соседям: огородники поделились секретами хорошего урожая свеклы

Если посеять свеклу слишком рано – получите стрельбу вместо урожая. А если слишком поздно – придется довольствоваться мелкими, жесткими корнеплодами. Так как выбрать правильный момент, чтобы вырастить большую, сальную и сладкую свеклу?

Издание " Новости Винницы " продолжает делиться полезными советами для тех, кто активно работает в саду, на огороде или клумбе. Именно сейчас пора сеять многие популярные культуры, и свекла — не исключение.

Когда сеять свеклу весной

Оптимальный период для посева – когда почва прогреется по меньшей мере до +8…+10°C. Обычно это приходится на конец апреля или начало мая.

Посев в слишком холодную почву может вызвать у растения стресс, что приведет к появлению цветочной стрелки вместо формирования корнеплода. В народе ориентируются просто: если зацвела вишня – пора сеять свеклу.

Чтобы продлить период уборки урожая, посевы можно повторять — последний раз рекомендуется сеять в конце мая.

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Пять советов для щедрого урожая свеклы

Выбор качественных семян Перед посевом замочите семена на 30 минут в 3–5% растворе соли. То, что опустилось на дно, годится для посева. Подготовка к посадке За два дня до высева подержите семена в теплой воде, периодически ее заменяя – так они лучше впитывают влагу и активируются. Растворите в литре воды:

½ ч. ложки нитроаммофоски

¼ ч. ложки борной кислоты

по 1ч. ложке соды и суперфосфата

1 ст. ложку золы

Также можно использовать сок красной свеклы, разбавив ее водой в соотношении 1:1. После замачивания семена следует промыть.

Прогрев семян на 30 минут в воду температурой 50–60°C для стимуляции роста. Дезинфекция В полстакана воды разведите 1 г марганцовки и обработайте семена в этом растворе. Если семена дражированные – дополнительная обработка не требуется.

Следуя этим простым советам, вы получите щедрый урожай сочной свеклы, которая будет смаковать и в борще, и в салатах!

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