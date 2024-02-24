На зависть всем соседям: как правильно сажать и выращивать редис

Вырастить редиску несложно даже в контейнере на балконе. Эти холодостойкие овощи дают надежный урожай, поэтому это идеальный вариант для начинающих огородников.

Особенно приятно, что насладиться урожаем можно уже через 1-2 месяца после посадки семян. Но есть определенные нюансы, которые следует учесть при посадке этой культуры. Об этом пишет BHG.

Когда и как сажать редиску

Холодостойкость позволяет высаживать редис сразу после таяния снега – как только земля станет пригодной для возделывания. Первые молодые овощи будут готовы к уборке через несколько недель.

Чтобы иметь свежую редис всю весну, каждые 7-10 дней высевайте новые семена. Летом лучше воздержаться от посева, ведь в жару растения быстро цветут и не образуют толстые корни.

Перед посадкой внесите в почву удобрения, но без лишнего азота. Сейте семена на глубину 1,5-2,5 см, расстояние между растениями 10-15 см. После всходов прорежьте.

Как правильно ухаживать за редиской

Регулярно пропалывайте грядки.

Обеспечьте 6-8 часов света в день.

Поливайте овощи обильно – редис любит влагу.

Рыхлите почву для лучшего развития.

Следуя этим несложным правилам, вы сможете наслаждаться аппетитной домашней редиской почти каждый день!

Напомним, мы уже писали, как вырастить редис на подоконнике.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !