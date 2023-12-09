На Земле – мощная 'красная' магнитная буря: как уберечься от воздействия

В субботу, 9 декабря, началась магнитная буря "красного уровня". Ее сила составляет 6 баллов из 9 возможных. Штормы такого уровня способны влиять не на метеозависимых людей.

На сайте сервиса контроля за космической погодой Meteoagent отмечается, что мощность геомагнитных колебаний будет оставаться мощной до конца суток. 10 декабря буря стихнет до 3 баллов (зеленый уровень), однако 11 декабря усилится к К-индексу 5 (красный уровень).

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Магнитные бури в декабре 2023, календарь геомагнитных штормов:

Магнитные бури могут вызвать следующие симптомы:

Раздражительность, апатия, агрессия, депрессия.

Повышенная утомляемость.

Тошнота, отсутствие аппетита.

Головокружение, головные боли.

Учащенное сердцебиение.

Перепады АД.

Сонливость или бессонница.

Ломота в костях, слабость в мышцах, боли в местах старых травм.

Обострение хронических болезней.

Как защититься от магнитных бурь

Важно помнить, что состояние человеческого здоровья зависит от заботы о нем. Это особенно важно в сложные периоды, например, во время действия магнитных бурь. Чтобы уменьшить проявления перечисленных симптомов, укрепить организм и спокойно пережить этот период, следует соблюдать несколько правил.

Для начала, попытайтесь избегать источников стресса. Меньше смотрите плохие новости, избегайте ссор и больше времени уделяйте релаксу. Пусть организм отдохнет и наберется сил.

Почаще проводите время на свежем воздухе, гуляйте в местном парке или даже в собственном дворе.

Нет возможности гулять – проветривайте помещение. Однако не забывайте выходить в другую комнату или одеваться тепло, чтобы не переохладиться.

Уменьшите употребление кофе в течение дня или замените его бескофеиновым. Если вы предпочитаете капучино или лат, тогда разницу во вкусе даже не почувствуете.

Создайте приблизительный график вашего дня и придерживайтесь его. Если ваш организм привыкнет к тому, что вы всегда ложитесь, просыпаетесь и едите примерно в одно время, ему будет проще настроить внутренние механизмы. Скорее всего, уже скоро вы забудете о бессоннице и резкой потере сил.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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