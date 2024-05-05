На Земле началась магнитная буря красного уровня опасности: что делать

В воскресенье, 5 уровня, на Земле зафиксирован пятибалльный геомагнитный шторм. Он значительно усилится 6 и 7 мая. Сила магнитных бурь достигнет К-индекса 6.

По данным портала Meteoagent, только с 8 мая геомагнитные штормы стихнут до 2 баллов. Усиление магнитных бурь ожидается с 24 мая. Заметим, что это лишь предварительный прогноз, поскольку поведение Солнца невозможно спрогнозировать на долгие сроки.

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Магнитные бури могут оказывать влияние на физическое и психическое самочувствие человека из-за изменений в магнитном поле Земли. Хотя учёные еще не полностью понимают механизмы, с помощью которых магнитные бури влияют на человека, существуют некоторые общие сведения о возможных последствиях.

Некоторые люди сообщают о таких симптомах во время магнитных бурь:

Головная боль или мигрень.

Обострение хронических болевых синдромов, таких как артрит или мышечный болевой синдром.

Тревога или ухудшение настроения.

Нарушения сна или необычные сновидения.

Усталость или чувство расслабления.

Что пить когда магнитные бури

Некоторые люди испытывают облегчение от симптомов, употребляя тёплые напитки, такие как чай или травяные настои. Теплые напитки помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.

Важно также обратиться к врачу, если вы испытываете серьезный дискомфорт или ухудшение самочувствия. Врач сможет предоставить индивидуальные советы и рекомендации по снятию симптомов.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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