На Земле началась опасная магнитная буря: сколько будут продолжаться удары

В воскресенье, 25 февраля, по Земле начала бить пятибалльная магнитная буря (красный уровень опасности). Последняя неделя февраля обещает быть сдержанной и спокойной по поводу геомагнитного влияния на людей.

Как сообщает Meteoagent, к началу марта индекс геомагнитной активности не должен превысить трех баллов. Такая интенсивность существует в рамках нормы и почти не ощущается человеческим организмом.

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Магнитная буря красного уровня может повлиять даже на здоровый организм, а людям, имеющим метеозависимость, хронические заболевания, или просто ослабленное здоровье, следует предотвратить негативные последствия и вовремя позаботиться о своем здоровье.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление.

В такие дни увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Особенно сильно ощущаются последствия магнитных бурь зимой, поскольку стрессоустойчивость организма снижена. Это обуславливается снижением выработки меланина, отвечающего, в частности, за устойчивость к стрессовым ситуациям. Поэтому вследствие магнитных бурь часто возникают приступы головокружения, нервные срывы.

Магнитные бури могут сопровождаться такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боли в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и т.д.

Что делать во время магнитных бурь?

Соблюдать режим питания, исключить соленую, жирную пищу.

Поддержать тонус помогут контрастный душ, гимнастика, прогулки на открытом воздухе.

Очень важно в период магнитных бурь отказаться от вредных привычек.

Если вы чувствуете какие-либо симптомы, которые могут быть связаны с магнитной бурей, обратитесь к врачу.

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