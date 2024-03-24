На Земле началась сверхмощная магнитная буря, которая будет бить трое суток подряд

Магнитная буря красного уровня опасности, которая началась на Земле 23 марта, усилилась до семи баллов и растянется на трое суток.

По данным сервиса Meteoagent, в воскресенье продолжается геомагнитный шторм К-индекса 7, являющийся одним из сильнейших в марте.

25 марта этот шторм продлится целые сутки, и только 26 марта он стихнет до 5 баллов, однако останется сверхопасным для определенной категории людей – такие бури влияют на метеочувствительных, людей с хроническими заболеваниями, беременных и детей.

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Магнитные бури в марте 2024

Начавшаяся магнитная буря может привести к значительным отклонениям в работе электрических систем, спутниковых сетей и других технологических инфраструктур. Это также может повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто имеет повышенную чувствительность к изменениям магнитного поля.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это периоды, когда магнитное поле Земли претерпевает значительные изменения под влиянием солнечной активности. Эти изменения могут привести к нарушению работы электросетей, систем связи и навигации, а также негативно влиять на самочувствие людей.

Как появляются магнитные бури?

Магнитные бури появляются, когда на Солнце происходят вспышки либо выбросы корональной массы. Эти явления генерируют потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, влияют на ее магнитное поле.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Как пережить магнитные бури?

Следите за прогнозом магнитных бурь. Защищайте себя от солнца. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую калием и магнием. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Соблюдайте режим дня. Занимайтесь спортом. Принимайте контрастный душ. Слушайте спокойную музыку. Избегайте стрессовых ситуаций.

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитной бури, обратитесь к врачу.

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