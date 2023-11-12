Наблюдайте за поведением: Как понять, что ваш кот вас действительно любит

Несмотря на то, что кошки могут засыпать в самых неожиданных местах, часто выбирают полноценный цикл сна рядом со своими хозяевами. Понятно, что это может зависеть от дела владельца к собственному любимцу. Чем ближе кошка к вам, тем больше она вам доверяет.

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Главное место для сна у многих кошек – это голова и волосы их хозяев, пишет Главред. Запах семьи очень успокаивает животных, и это ключевым фактором идентификации хозяина как "своего". Таким образом, контакт с кожей и волосами хозяина становится необходимым для кошек.

Животное выражает свою привязанность человеку из-за разных действий. Кошки могут не помнить лицо владельца, но они запоминают голос, реакцию, запах и даже особенности походки. Чтобы определить, выбрал ли вас кот, следует обращать внимание на его поведение и реакции на вас. Ваша мимика, голос и запах – это ключевые факторы для кошки.

Связь с кошкой требует регулярного кормления, заботы, расчесывания и других приятных мелочей. Если кот спит на боку или раскрывает живот, это свидетельствует о его доверии к вам. Обнажение перед вами самой уязвимой части тела – это уже как самый высокий уровень доверия.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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