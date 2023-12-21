Найдена самая маленькая в мире клыкастая лягушка: охраняет собственные яйца (фото)

Ученые обнаружили самую маленькую в мире клыкастую лягушку. Существо длиной 3 сантиметра было найдено на острове Сулавеси в Индонезии.

Ученые из Музея Филда в Чикаго обнаружили новый вид лягушек на острове Сулавеси в Индонезии. Новый вид, названный Limnonectes phyllofolia, является самой маленькой клыкастой лягушкой в мире, с длиной тела около 3 сантиметров, пишет PLOS ONE.

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Лягушки были найдены в трех местах на острове, и их выдала икра. Этот вид откладывает яйца на листьях и валунах мха.

После некоторого времени команда заметила маленьких лягушат рядом с яйцами. При ближайшем смотре команда обнаружила, что все лягушки, охранявшие икру, были самцами.

"Поведение самцов по охране яиц не совсем присуще всем лягушкам, но это довольно редко", — сказал Джефф Фредерик, докторант из Музея Филда и ведущий автор исследования.

В своей статье команда выражает уверенность, что лягушка является новым видом благодаря некоторым ключевым характеристикам, включая охраняющее яйца поведение и малый размер тела.

Команда также предполагает, что, кроме этого недавно описанного вида, на острове Сулавеси существует потенциально много других видов лягушек, которые еще должны быть официально названы наукой.

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