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Найдено 50 "кожастых" яиц ранее неизвестных динозавров, умерших 190 миллионов лет назад (фото)

Былим Елена

Найдено 50 'кожастых' яиц ранее неизвестных динозавров, умерших 190 миллионов лет назад (фото)

Исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук (CAS) обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, живший около 190 миллионов лет назад. Новый вид, названный Qianlong shouhu, относится к группе динозавров, известной как зауроподоморфы.

Кроме взрослых экземпляров, китайские исследователи также обнаружили около 50 окаменевших яиц того же вида, разложенных в пяти разных гнездах, которые содержали скелетные остатки эмбрионов внутри них. Считается, что и взрослые особи и яйца датируются примерно 190 миллионами лет – времена юрского периода.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале National Science Review, анализ яиц показал, что они были эллиптической формы и относительно небольшими. Яичная скорлупа, возможно, имела текстуру, похожую на кожу — открытие, проливающее новый свет на наше понимание размножения динозавров.

Кожаные яйца – самые древние из известных

Исследование ученых IVPP показало, что яичная скорлупа Qianlong shouhu была полутвердой и находилась между мягкими, как у змеиных яиц, и твердыми, как у куриных яиц. Это бросает вызов существующим представлениям о природе древнейших яиц динозавров.

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"После анализа мы пришли к выводу, что его яичная скорлупа была полутвердой и находилась между мягкими, как у змеиных яиц, и твердыми, как у куриных яиц. В отличие от существующих аргументов, древнейшие яйца динозавров были мягкими или жесткими, мы утверждаем, что это первый случай, когда древнейшие яйца динозавров были полужесткими", — сказал Хан Фенлу, первый автор исследования и профессор Школы наук о Земле в Китайском университете наук о Земле в Ухане.

Совместное вылупление

Исследование пролило свет на модели поведения и репродуктивные стратегии ранних динозавров.

К примеру, исследователи обнаружили, что скелеты эмбрионов внутри яиц, найденных в гнездах Цяньлун Шоуху, были на одинаковых стадиях развития. Это указывает на то, что эти динозавры вылупились одновременно, как и современные морские черепахи – стратегия, снижающая риск того, что особь будет съедена хищниками после побега из яйца.

Открытие Qianlong shouhu является важным шагом в нашем понимании ранней эволюции динозавров. Оно показывает, что эти животные были разнообразнее, чем мы думали ранее. И что они использовали разные стратегии размножения, чтобы выжить и преуспевать.

Напомним, в Марокко обнаружили римский город 2 века в отличном состоянии.

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