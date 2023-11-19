Найдено 50 'кожастых' яиц ранее неизвестных динозавров, умерших 190 миллионов лет назад (фото)

Исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук (CAS) обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, живший около 190 миллионов лет назад. Новый вид, названный Qianlong shouhu, относится к группе динозавров, известной как зауроподоморфы.

Кроме взрослых экземпляров, китайские исследователи также обнаружили около 50 окаменевших яиц того же вида, разложенных в пяти разных гнездах, которые содержали скелетные остатки эмбрионов внутри них. Считается, что и взрослые особи и яйца датируются примерно 190 миллионами лет – времена юрского периода.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале National Science Review, анализ яиц показал, что они были эллиптической формы и относительно небольшими. Яичная скорлупа, возможно, имела текстуру, похожую на кожу — открытие, проливающее новый свет на наше понимание размножения динозавров.

Кожаные яйца – самые древние из известных

Исследование ученых IVPP показало, что яичная скорлупа Qianlong shouhu была полутвердой и находилась между мягкими, как у змеиных яиц, и твердыми, как у куриных яиц. Это бросает вызов существующим представлениям о природе древнейших яиц динозавров.

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"После анализа мы пришли к выводу, что его яичная скорлупа была полутвердой и находилась между мягкими, как у змеиных яиц, и твердыми, как у куриных яиц. В отличие от существующих аргументов, древнейшие яйца динозавров были мягкими или жесткими, мы утверждаем, что это первый случай, когда древнейшие яйца динозавров были полужесткими", — сказал Хан Фенлу, первый автор исследования и профессор Школы наук о Земле в Китайском университете наук о Земле в Ухане.

Совместное вылупление

Исследование пролило свет на модели поведения и репродуктивные стратегии ранних динозавров.

К примеру, исследователи обнаружили, что скелеты эмбрионов внутри яиц, найденных в гнездах Цяньлун Шоуху, были на одинаковых стадиях развития. Это указывает на то, что эти динозавры вылупились одновременно, как и современные морские черепахи – стратегия, снижающая риск того, что особь будет съедена хищниками после побега из яйца.

Открытие Qianlong shouhu является важным шагом в нашем понимании ранней эволюции динозавров. Оно показывает, что эти животные были разнообразнее, чем мы думали ранее. И что они использовали разные стратегии размножения, чтобы выжить и преуспевать.

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