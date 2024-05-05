Найдено место захоронения загадочного англосаксонского короля Сердика (видео)

После более чем тысячи лет тайны, возможно, найдено место последнего покоя Сердика, легендарного основателя Королевства Вессекс и ключевой фигуры в истории послеримской Британии. Этот выдающийся воин, чья история напоминает легенды о короле Артуре, возглавил серию кровопролитных сражений в Хэмпшире в течение шестого века.

Считается, что Сердик правил Вессексом с 519 по 534 год нашей эры. О его существовании долгое время шли споры, ведь упоминания о нем содержатся только в древних текстах, таких как англосаксонская хроника, пишет Arkeonews.

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Писатель-историк Пол Гарпер, исследовавший короля Темного времени, считает, что окрестности Андовера могут быть потенциальным местом захоронения таинственного правителя.

Писатель-историк Пол Гарпер, исследуя жизнь Сердика для своей книги, обнаружил потенциальное место его погребения. Он вдохновлен исследованиями Джорджа Гранди, упоминавшего о кургане Сердика в грамоте 10 века.

Изображение короля Сердика из Anglo-Saxon Chronicle. Источник: Paul Harper Изображение короля Сердика из Anglo-Saxon Chronicle. Источник: Paul Harper

С помощью аэрофотосъемок 1960-х и 1970-х годов Гарперу удалось обнаружить следы кургана диаметром 21,9 метра и высотой 3,6 метра, расположенного вблизи Андовера в Хэмпшире.

Это открытие может стать окончательным доказательством существования Сердика и его роли в основании Вессекса, который впоследствии превратился в Англию.

Гарпер надеется, что дальнейшие археологические исследования на месте захоронения прольют больше света на жизнь и наследие Сердика.

Напомним, в одном из храмов Гватемалы найдены сожженные тела королевской семьи цивилизации майя.

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