'Нанести удар' или 'завдати удару': как правильно сказать по-украински (видео)

В предложении "Збройні Сили України нанесли удар по розташуванням ворога" две ошибки. Первая ошибка – это слово "нанесли".

Это слово в украинском языке употребляется в двух значениях. Первое – принести чего-то много в одно место. Второе – нанести отметки на карте или на схеме. То есть правильно писать и говорить "ЗСУ завдали удару". То есть "завдали" – чего? Удара. Это объяснила преподавательница украинского языка во время видео-урока, публикуемого соцсетями.

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По словам языковеда, вторая ошибка в этом предложении – "по розташуванням ворога". Слово "расположение" в местном падеже с предлогами "по", "у", "на" будет иметь окончание "ях". По розташуваннях.

Нанести удар или завдати удару. Источник: ukr-mova.in.ua Нанести удар или завдати удару. Источник: ukr-mova.in.ua

Кстати, визит тоже не "наносят", а "делают" или "осуществляют". Украинский язык позволяет сказать это одним словом – "відвідують".

В группе в Фейсбуке "Язык и акулы пера" отметили: "Часто слышим в новостях такие высказывания: "артилерія противника намагалася нанести максимальні втрати нашим підрозділам", "терористи нанесли вогневий удар" и т.д. В этих высказываниях "нанести" - это неправильный перевод с русского "нанести удар", "нанести поражение", "нанести потери".

Языковеды объяснили, что глагол "завдавати" в большинстве случаев употребляется с существительными негативного плана: "завдати жалю", "завдати смутку".

"А шкоди, лиха чи образу можна не тільки завдавати, а ще й заподіяти. Натомість наносити ми можемо маску на обличчя або ж якийсь об’єкт на карту", — добавили эксперты.

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