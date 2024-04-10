NASA установило происхождение таинственного космического объекта, вращающегося вокруг Луны (фото)

Недавно космический зонд NASA для исследования Луны (LRO) зафиксировал на своих изображениях скоростной объект, пролетавший по лунному пространству. Сначала возникли догадки об НЛО, но они оказались неправдой.

Впоследствии стало ясно, что изображение LRO отражало корейский лунный зонд KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), который также называют Danuri. Об этом пишет 24 канал.

Что известно об этом зонде

Миссия KPLO, разработанная Корейским институтом аэрокосмических исследований, успешно использует орбиту, почти параллельную к орбите LRO от NASA. Это совпадение орбит привело к уникальной ситуации, когда оба аппарата сошлись в космосе, что потребовало высокого уровня координации между командами.

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Danuri, запущенный в августе 2022 года, стал первопроходцем в лунной программе Южной Кореи. С декабря того же года он выполняет орбитальные обороты вокруг Луны, способствуя подготовке к следующим экспедициям и проверяя возможности "лунного интернета" для коммуникации между лунными модулями и Землей.

Для того чтобы осуществить снимок Danuri, инженеры Центра космических полетов имени Годдарда NASA должны были точно выровнять камеру LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) для съемки в строго определенный момент. В результате кратковременной экспозиции, продолжительностью в 0,338 миллисекунды, было получено размытое изображение Danuri, из-за большой относительной скорости между двумя аппаратами, сообщает NASA.

Несмотря на эту случайную встречу, LRO славится своими удачными исследованиями, которые включают находки обломков разбитых лунных посадочных модулей и вклад в лазерные эксперименты, способствующие усовершенствованию навигационных систем для будущих экспедиций на Луну.

Напомним, ранее мы писали, что на Луне хотят построить железную дорогу, которая будет соединять разные базы.

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