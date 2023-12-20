Настоящее спасение для ослабленных волос: что такое холодная укладка

Каждая девушка хочет выглядеть ухоженно и привлекательно. Но в современном ритме жизни часто не хватает времени на создание утонченной прически. Чтобы не тратить драгоценные минуты утром, можно воспользоваться методом холодной укладки.

Об этом пишет Ukr.media.

Преимущества холодной укладки

Холодная укладка имеет ряд преимуществ перед традиционным способом, предусматривающим использование горячих инструментов.

Безопасность для волос. Горячие инструменты могут травмировать структуру волос, сделать его сухими, ломкими и тусклыми. Холодная укладка не влияет на волосы таким образом, поэтому они остаются здоровыми и блестящими.

Экономия времени. Холодную укладку можно сделать накануне, и утром вам не придется тратить время на создание прически.

Возможность опытов. Благодаря разнообразным техникам холодной укладки можно создавать разные прически, от легких волн до пышных локонов.

Как сделать холодную укладку

Существует несколько техник холодной укладки. Самая простая из них – скручивание волос в жгуты.

На чистые влажные волосы нанесите средство для фиксации. Разделите волосы на тонкие локоны. Сверните каждый локон в жгут и закрепите его невидимкой. Оставить волосы на ночь или на несколько часов. Утром распустите волосы и получите красивую укладку с естественным эффектом волн.

Другая популярная техника холодной укладки – ретро-волны.

На чистые влажные волосы нанесите средство для фиксации. Разделите волосы на тонкие локоны. Закрутите каждый локон вокруг пальца, начиная от кончиков. Зафиксируйте локоны булавками. Оставить волосы на ночь или на несколько часов. Утром распустите волосы и получите укладку в ретро-стиле.

Также можно использовать специальные бигуди или зажимы для холодной укладки.

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Виды холодной укладки

В зависимости от техники, которую вы выберете, вы можете получить разные виды холодной укладки.

Волны. Это самый распространенный вид холодной укладки. Волны могут быть большими или маленькими, гладкими или пышными.

Кудри. Кудри могут быть ровными или закрученными, большими или маленькими.

Пиксели. Пиксели – это мелкие волны, создающие эффект мокрых волос.

Ретро волны. Ретро-волны – это большие, плавные волны, создающие романтический образ.

Выбирайте метод холодной укладки, подходящий для вашего типа волос. Если у вас жесткие и плотные волосы, то вам могут не подойти некоторые техники холодной укладки, например, скручивание волос в жгуты. А вот легким и вьющимся волосам подойдут любые техники холодной укладки.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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