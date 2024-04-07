Настоящий деликатес: как приготовить куриные лапки по китайскому рецепту

Как сделать куриные кавычки в глазури

Хотите попробовать что-нибудь новое и необычное? Приготовьте куриные лапки по-китайски! Это блюдо может показаться странным, но оно невероятно вкусное и полезное.

Попытайтесь эту экзотическую закуску, и она вам обязательно понравится. Рецептом этого необычного блюда поделились на сайте noviydoctor.com.

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Чем полезны куриные лапки?

Содержат коллаген, который делает кожу упругой.

Богаты витаминами группы В, А, РР, К, Е.

Содержат кальций, цинк, калий, натрий, фосфор, медь.

Ингредиенты:

Куриные лапки – 500 г

Соевый соус – 50 мл

Кунжут – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.

Вода – 80 мл

Приготовление:

Удалите когти из куриных лапок. Тщательно промойте. Вскипятите воду, посолите и варите лапки 15 минут. Отставьте лапки в сторону. В сковороде нагрейте растительное масло, добавьте сахар и растопите его. Добавьте лапки, накройте крышкой и тушите 10 минут, периодически помешивая. Влейте соевый соус и воду, тушите под крышкой еще 5 минут. Снимите крышку и тушите, пока не испарится жидкость, а лапки не карамелизируются. Снимите с огня, посыпьте кунжутом.

Приятного аппетита!

Советы:

При желании добавьте свежую зелень.

Можно использовать больше соевого соуса.

Ешьте кавычки руками, высасывая маринад.

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