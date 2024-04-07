Настоящий деликатес: как приготовить куриные лапки по китайскому рецепту
Как сделать куриные кавычки в глазури
Хотите попробовать что-нибудь новое и необычное? Приготовьте куриные лапки по-китайски! Это блюдо может показаться странным, но оно невероятно вкусное и полезное.
Попытайтесь эту экзотическую закуску, и она вам обязательно понравится. Рецептом этого необычного блюда поделились на сайте noviydoctor.com.
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Чем полезны куриные лапки?
- Содержат коллаген, который делает кожу упругой.
- Богаты витаминами группы В, А, РР, К, Е.
- Содержат кальций, цинк, калий, натрий, фосфор, медь.
Ингредиенты:
- Куриные лапки – 500 г
- Соевый соус – 50 мл
- Кунжут – 1 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.
- Вода – 80 мл
Приготовление:
- Удалите когти из куриных лапок.
- Тщательно промойте.
- Вскипятите воду, посолите и варите лапки 15 минут.
- Отставьте лапки в сторону.
- В сковороде нагрейте растительное масло, добавьте сахар и растопите его.
- Добавьте лапки, накройте крышкой и тушите 10 минут, периодически помешивая.
- Влейте соевый соус и воду, тушите под крышкой еще 5 минут.
- Снимите крышку и тушите, пока не испарится жидкость, а лапки не карамелизируются.
- Снимите с огня, посыпьте кунжутом.
Приятного аппетита!
Советы:
- При желании добавьте свежую зелень.
- Можно использовать больше соевого соуса.
- Ешьте кавычки руками, высасывая маринад.
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