Насыщенный вкус с густой пенкой: секреты приготовления настоящего кофе по-гречески

Кофе по-гречески – это густой, насыщенный напиток с горьковатым привкусом и плотной пеной. Она традиционный напиток Греции и других стран Средиземноморья.

Чтобы приготовить его, нужно знать определенные секреты. О них расскажет ТСН.

Ингредиенты:

2 столовые ложки молотого кофе среднего помола

1 стакан воды

2 чайные ложки сахара (по желанию)

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Способ приготовления:

Засыпаем молотый кофе в турку. Заливаем водой и хорошо перемешиваем. Ставим турку на слабый огонь и варим, периодически помешивая. Напиток не должен закипать. Как только появится пенка, снимаем турку с огня и оставляем на 2 минуты. Разливаем кофе по чашкам, добавляем сахар по вкусу и наслаждаемся.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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