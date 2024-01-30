Насыщенный вкус с густой пенкой: секреты приготовления настоящего кофе по-гречески
Насыщенный вкус с густой пенкой: секреты приготовления настоящего кофе по-гречески
Кофе по-гречески – это густой, насыщенный напиток с горьковатым привкусом и плотной пеной. Она традиционный напиток Греции и других стран Средиземноморья.
Чтобы приготовить его, нужно знать определенные секреты. О них расскажет ТСН.
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки молотого кофе среднего помола
- 1 стакан воды
- 2 чайные ложки сахара (по желанию)
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Способ приготовления:
- Засыпаем молотый кофе в турку.
- Заливаем водой и хорошо перемешиваем.
- Ставим турку на слабый огонь и варим, периодически помешивая.
- Напиток не должен закипать. Как только появится пенка, снимаем турку с огня и оставляем на 2 минуты.
- Разливаем кофе по чашкам, добавляем сахар по вкусу и наслаждаемся.
Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.
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