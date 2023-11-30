Натуральное удобрение для комнатных растений за копейки
Чтобы ваши горшки пышно цвели, им нужно обеспечить надлежащий уход и питательные вещества. Химические удобрения – это эффективный способ сделать это, но они также могут быть вредны для окружающей среды. Натуральное удобрение из риса – это отличная альтернатива, которая полезна для растений и экологии.
Рис – это богатый источник крахмала, углеводов и витаминов группы B, являющихся важными питательными веществами для растений. Он также содержит минералы, такие как азот, фосфор, магний и калий, способствующие росту и цветению растений.
Читайте также: Цветы в доме круглый год: как прорастить тюльпаны на подоконнике без грунта
Чтобы приготовить натуральное удобрение из риса, вам понадобятся следующие ингредиенты: 100 г сырого белого риса и литр воды.
- Насыпьте рис в емкость и залейте водой.
- Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться на 24 часа.
- Перемешайте и процедите с помощью сита.
- Рисовая вода готова к использованию.
Перед использованием ее желательно развести в воде (стакан удобрения на 10 литров воды). Затем вы можете вылить его на почву вокруг растений или на листья в зависимости от их потребностей.
Натуральное удобрение из риса рекомендуется использовать каждые две недели. Оно поможет вашим вазонам стать сильнее и обильнее цвести.
Ранее эксперты назвали главные ошибки в уходе, которые "убивают" орхидеи.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!