Назовете беду и несчастье: почему нельзя ломать сирень

Почему нельзя ломать сирень

Сезон сирени в Украине начался, и многие из нас хотят украсить свои дома букетами из этих ароматных цветов. Однако, прежде чем срывать ветви сирени, важно знать, можно ли это делать, какие могут быть последствия для растения и существует ли за это ответственность.

Можно ли рвать сирень? Ответ на этот вопрос дали в издании "Апостроф". Биологи не рекомендуют ломать ветки сирени, ведь это вредит растению.

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Выламывание ветвей может:

Заразить растение болезнями и вредителями.

Уменьшить цветение сирени в следующем году.

Сделать куст некрасивым.

Если вы хотите иметь сирень в весе, рекомендуется:

Обрезать ветки острым секатором.

Делать это вечером или ранним утром, когда в ветвях больше влаги.

Не обрезайте слишком много веток с одного куста.

Какие могут быть штрафы?

Согласно украинскому законодательству, рвать сирень в несанкционированных местах запрещено.

За это может быть наложен штраф от 340 до 1360 гривен.

Где можно рвать сирень?

Вы можете рвать сирень в собственном саду или на участке, где это разрешено.

Например, в некоторых парках и скверах есть специальные места, где можно рвать сирень по определенной плате.

Народные предрассудки о сирене

С сиренью связано много народных примет и предрассудков.

Некоторые люди верят, что:

Нельзя рвать белую сирень, ведь она приносит неудачу.

Сорванная сирень может вызвать болезни, ссоры и другие проблемы.

Однако эти утверждения не имеют научной основы.

Важно уважать природу и не вредить растениям без надобности.

Если вы хотите иметь сирень в весе, лучше купить ее в магазине или обрезать ветки из собственного куста, соблюдая правила.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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