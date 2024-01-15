Назовете беду: почему нельзя мыть пол вокруг человека

Влажная уборка – это обычная повседневная рутина. Однако в прошлые века люди придавали значение даже таким мелочам, как мытье полов.

Об этом пишет Время Действий.

Одной из таких примет является запрет мыть пол вокруг человека. Считается, что это может привести к неприятным последствиям:

Окружение будет относиться к вам с неприязнью.

У вас могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

У вас могут возникнуть проблемы на работе, вплоть до увольнения.

Вы можете потерять жениха.

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Конечно, не все верят в приметы. Однако если вы все же не хотите рисковать, то лучше не позволяйте вытирать пол вокруг вас.

История возникновения приметы

Примета о мытье пола вокруг человека имеет давнюю историю. В прошлые века люди верили, что пол является символом жизненного пути человека. Поэтому мытье пола вокруг человека считалось актом препятствования его движению вперед.

Кроме того, считалось, что вода, используемая для мытья полов, может унести с собой удачу и счастье человека. Поэтому мытье полов вокруг человека считалось недобрым знаком.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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