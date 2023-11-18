Призовете беду: в какие дни нельзя мыть голову

В древние времена волосы наделяли мистической силой, рассматривая их как символ жизненной энергии. По этой причине некоторые дни считались запрещенными для проведения любых новых начинаний, а также мытье головы во избежание несчастья. Согласно народным приметам, выбранный для мытья головы день определял будущий успех или неудачи.

Об этом пишет ukr.media.

К примеру, понедельник считался трудным днем, когда лучше воздержаться от новых начинаний. Поэтому мытье головы в этот день могло навлечь неудачи на человека в остальные дни недели.

Пятницу считали непригодным для мытья головы днем, поскольку конец недели символизировал подготовку к отдыху.

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По другим дням, вторник считали нейтральным, четверг и субботу отводили для улучшения здоровья. Воскресенье традиционно считалось временем для бань.

Есть верования, которые не рекомендуют мыть голову перед важными событиями, такими как экзамены, поскольку считается, что знания могут "смыться". Также запрещено делать это ночью, поскольку ночь отведена темным силам.

Напомним, мы уже писали, какие приметы связаны с поведением собак.

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