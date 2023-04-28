Назовете несчастья и финансовые трудности: Почему нельзя поднимать найденные на улице деньги

В народных поверьях найденные деньги считаются положительным знаком, который может привлечь богатство, но зависит от места находки и номинала монет или купюр. Например, по народным приметам, если мужчина найдет купюры перед встречей, то его ждет успех, а девушка, которая найдет деньги во время менструации, скоро может пойти под венец или родить малыша. Однако экстрасенсы не советуют поднимать найденные деньги из-за того, что это может иметь негативные последствия.

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Например, найденные деньги в полнолуние могут принести разочарование новому владельцу, тогда как поднятые на убывающий месяц – принести удачу, если их потратить на пищевые продукты.

Найденные деньги лучше отдать нуждающимся, а не занимать себе. Не рекомендуется забирать кошелек, который был найден, а купюры с него можно потратить.

Согласно мнению экспертов, найдя вещь на дороге, лучше не брать ее. Банкнота может обладать негативной энергетикой, отражая бедность и несчастье, и эти проблемы могут перейти на нового владельца. Кроме того, если купюра выпала из кармана неудачника, поднять его может доставить неприятности. Чтобы избежать негативных последствий, советуют помолиться и как можно быстрее потратить средства или отдать благотворительность.

С другой стороны, по одному поверью, если найдете старинную монету, у которой обращена вверх уничтоженная или поврежденная сторона, это может принести изобилие. Но для этого монету нужно положить в кошелек. Легенды утверждают, что если вы наступили на монету, то деньги будут ходить за вами по пятам. Но найденные средства к обеду могут принести нищету на всю жизнь.

Народная мудрость предупреждает, что монетку, брошенную на дороге, лучше не брать. Особенно на пустынных местах или у перекрестка, где она может быть использована в качестве откупа. Коснувшись таких денег, человек может привлечь несчастье, беду и проблемы со здоровьем. Но монету можно очистить, даже если она была "откупной", просто плюнув на нее трижды и перекрестившись.

Поскольку экстрасенсы и биоэнергетики считают, что найденные средства имеют свою собственную энергетику, лучше не заносить их в дом или в другие купюры в кошельке.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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