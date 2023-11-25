Навлечете болезни и конфликты: Почему нельзя плакать на день рождения

Почему нельзя плакать на день рождения

Из истории народных традиций известно, что с днем рождения связано множество примет и верований, сопровождающих этот особый праздник. Одни указывают на то, что следует воздерживаться от громких празднований сорокалетия, другие утверждают, что пролитые слезы в этот день могут привести к неудачам и потерям.

Согласно народной мудрости, "как встретишь день рождения – так весь год и проведешь", пишет OBOZREVATEL. Существует верование, что эта дата имеет особое, сакральное значение. Некоторые верования подчеркивают, что слезы в день рождения могут привести к невзгодам и трудностям, таким как болезни, финансовые трудности и конфликты в личной жизни.

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По некоторым трактовкам день рождения считается особым моментом, когда перед человеком открываются все блага вселенной, что может привести к изменениям в его судьбе.

Существует также роковая версия, утверждающая, что слезы в день рождения могут повлиять на продолжительность земной жизни, как для самого именинника, так и для его родителей.

Таким образом, народные советы советуют перед именинами избавиться от обид и недоразумений, встретить новый год своей жизни с чистым сердцем и позитивными намерениями.

И если все-таки проливаются слезы в день рождения, то пусть это будут слезы счастья. В этом случае отрицательное значение приметы теряет свою силу, а слезы радости приносят имениннику счастливый год, наполненный приятными переменами и победами.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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