Назовите финансовые проблемы и напрасные расходы: Почему нельзя считать деньги вечером

За всю историю человечества во всех культурах и народах сформировалось количество народных верований и предрассудков, связанных с осторожностью при обращении с деньгами. Одним из таких верований является убеждение, что деньги нельзя считать вечером.

Настоящие поклонники этого верования считают, что вечером, в это переходное время между днем и ночью, деньги имеют тенденцию покинуть ваш дом, пишет OBOZREVATEL. Это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым расходам и финансовым проблемам.

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Другое объяснение этого верования состоит в том, что вечерний подсчет денег делает человека уязвимым перед возможным негативным влиянием недоброго глаза. Зависть и отрицательная энергия других людей, по поверьям, могут ослабить защитную энергетику вашего дома. Деньги, как говорится, любят тишину и покой. Поэтому оптимальным временем для подсчета денег есть утро или вторая половина дня.

Это верование также рекомендует воздержаться от пересчета чужих денег, особенно вечером. Верится, что это может отрицательно повлиять на вашу собственную финансовую удачу. Например, если вам возвращают ссуженные деньги вечером, то их следует оставить на том месте, где вы их получили, и перенести в общее хранилище только на следующее утро.

Считается, что подсчет денег поздно вечером может мешать естественному движению финансов. Даже если вам необходимо их сосчитать по определенным причинам, то лучше всего тратить их только на следующее утро. Манипуляции, связанные с деньгами, лучше всего выполнять, когда солнце высоко на небе, а не садится.

Также считается, что подсчет денег, особенно вечером, может привлечь разные проблемы, особенно касающиеся долгов и кредитов. Убеждение состоит в том, что несвоевременный возврат заемных средств может привести к дальнейшим финансовым трудностям. А еще подсчет денег утром, а не вечером может помочь избежать импульсивных и расточительных расходов.

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