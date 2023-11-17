Притянете на себя неприятности: в какие дни недели нельзя покупать новые вещи

Существует множество убеждений и предрассудков, связанных с днями недели и их влияние на повседневные решения, сообщает Ukr.Media. Поэтому важно рассмотреть, в какие дни недели по народным приметам лучше воздержаться от новых покупок.

Понедельник

Согласно народным поверьям, это несчастливое время для покупок, поскольку желательно уделить время восстановлению рабочего ритма после выходных. Лучше сосредоточиться на полезных занятиях, которые помогут добиться успеха в жизни.

Суббота

Считается днем отдыха, поэтому согласно традициям, в этот день не рекомендуется заниматься материальными приобретениями. Есть убеждение, что большинство покупок в субботу может завершиться неудачей.

Среда

Считается днем, когда энергия стабилизируется и становится центрированнее. В этот день многие советуют обращать внимание на себя, а не на новые покупки. Конечно, если есть свободное время, обновление не будет лишним.

Воскресенье

Считается днем для семейных и дружеских встреч. В этот день лучше провести время с близкими, сосредотачиваясь на отношениях, а не на шопинге. Исключением может оказаться ситуация, когда все члены семьи отправляются на закупки вместе.

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Пятница

Связана с любовью и красотой. Многие считают, что в этот день важно уделять внимание своему внутреннему состоянию и отношениям, а не материальным покупкам.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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