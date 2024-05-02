Названа дата, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж
С 1 апреля 2024 г. начался автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые на 1 марта 2024 г. имели не менее 24 месяцев страхового стажа.
Окончательный перерасчет с учетом доплат за стаж будет произведен в июне 2024 года. Это связано с тем, что окончательные данные об уплате единого взноса за первый квартал 2024 г. Пенсионный фонд Украины получит до 10 мая. Об этом пишет ПФУ.
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Вот что ждать на каждом этапе:
Май 2024:
- Автоматический перерасчет пенсий:
- Для тех, кто на 1 марта 2024 года имел не менее 24 месяцев страхового стажа.
- Для тех, чей последний перерасчет пенсии произошел больше двух лет назад.
- Дополнительные выплаты по возрасту:
- 300 грн для пенсионеров от 70 до 74 лет.
- 456 грн для пенсионеров от 75 до 79 лет.
- 570 грн для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше.
Июнь 2024:
- Окончательный перерасчет пенсий с доплатой за стаж:
- Для всех работающих пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж.
- Минимальная доплата за стаж составляет 47,22 грн (за каждый новоприобретенный год стажа – 23,61 грн).
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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