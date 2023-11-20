Названа наиболее распространенная причина появления второго подбородка: вы будете поражены

Постоянное использование смартфонов может повлечь за собой появление второго подбородка, предостерегают косметологи. Это стало одной из наиболее распространенных проблем в наши дни. Использование гаджетов приводит к деформации позвоночника из-за неправильного положения шеи и головы, отрицательно влияя на осанку и может способствовать возникновению второго подбородка из-за постоянного наклона головы вперед.

Об этом пишет Радиотрек.

Такой наклон головы может вызвать гиперкифоз и гиперлордоз в разных частях шейного отдела позвоночника. Чтобы противодействовать этому, можно использовать аппаратные процедуры, например SMAS-лифтинг, который влияет на мышечно-апоневротический слой ультразвуком, позволяя подтянуть жировую и мышечную ткань.

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Эффективными методами являются радиолифтинг и фракционный лазер, стимулирующие обновление коллагеновых волокон, а также нитевой лифтинг, филеры и гиалуроновая кислота, если врач считает целесообразным назначить их.

Дополнительно важно обратить внимание на свою осанку. Регулярное выполнение комплекса упражнений для позвоночника может привести к заметным результатам, иногда превосходя эффективность над косметическими процедурами. Также рекомендуется регулярно выполнять массаж лица как профилактическая мера против появления второго подбородка, хотя эффект может быть временным и менее заметным.

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