Названы 10 лучших гибридных авто на рынке Украины

Рынок гибридных автомобилей стремительно развивается, предлагая множество моделей на любой вкус и бюджет.

Вот обзор некоторых из лучших гибридных автомобилей, доступных в Европе в 2024 году. Об этом пишет mmr.net.ua.

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1. Honda Civic Hybrid:

Одиннадцатое поколение Civic предлагает экономичную гибридную силовую установку с 2.0-литровым бензиновым двигателем.

Просторный и элегантный салон с качественными материалами.

Ловкий и динамичный на дороге.

2. Kia Niro Hybrid:

Доступный в двух вариантах: гибрид с самозаряжанием и плаг-ин гибрид.

1.6-литровый бензиновый двигатель и электромотор обеспечивают плавный ход.

Просторный салон и практичный багажник 450 литров.

Современный дизайн и приятный интерьер.

3. Hyundai Tucson Hybrid:

Экономический гибрид с 1.6-литровым бензиновым двигателем и электромотором.

Просторный салон и багажник 616 литров.

Много стандартной оснастки, включая 10.25-дюймовый сенсорный экран и Apple CarPlay/Android Auto.

5-летняя гарантия с неограниченным пробегом.

4. Renault Clio E-Tech Hybrid:

Компактный хэтчбек с экономичной гибридной силовой установкой.

Инновационная трансмиссия с бесступенчатой коробкой передач, подобной F1.

Стильный интерьер и качественные материалы.

4.4 л/100 км в смешанном цикле.

5. Dacia Jogger Hybrid:

Первый гибрид от Dacia – доступный и практичный семиместный автомобиль.

1.6-литровый бензиновый двигатель+электромотор обеспечивают 140 л.с. и расход 4.7 л/100 км.

Просторный салон и багажник 700 л.

8-дюймовый дисплей мультимедиа, парктроника, автоматический кондиционер.

6. Toyota Corolla Hybrid:

Популярен седан с гибридной силовой установкой от Prius.

Доступный с 1.8-литровым или 2.0-литровым бензиновым двигателем.

Комфортный и хорошо сбалансированный.

Много стандартной оснастки, включая светодиодные фары и камеру заднего вида.

7. Honda Jazz Hybrid:

Экономический и тихий хэтчбек с 1.5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Просторный салон и "Волшебные сиденья" с множественными трансформациями.

3.6 л/100 км в смешанном цикле.

8. Toyota Yaris Cross Hybrid:

Повышенный хэтчбэк на базе Yaris с гибридной силовой установкой.

1.5-литровый бензиновый двигатель+электромотор выдают 114 л.с.

Просторный салон и багажник 436 литров.

Экономический и маневренный.

9. Lexus NX Hybrid:

Роскошный кроссовер с гибридной силовой установкой или плаг-ин гибридом.

2.5-литровый бензиновый двигатель + два электромотора.

Просторный и элегантный салон.

521 литров багажного пространства.

10. Toyota Yaris Hybrid:

Стильный и экономичный хэтчбек с гибридной силовой установкой.

1.5-литровый бензиновый двигатель+электромотор.

Доступна спортивная модификация GR Sport.

Великолепная топливная экономичность.

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