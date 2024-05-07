Названы 10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать котам

Здоровье и самочувствие вашего пушистого друга могут зависеть от его рациона. Оказалось, что кошек нельзя кормить большим количеством привычных продуктов.

Что касается колбасных изделий, не все из них безопасны для потребления котами, поэтому в случае любых проблем со здоровьем лучше обратиться за советом к ветеринару. Об этом сообщает Ukr.Media.

Какие продукты нельзя давать котам

Молоко. Не все кошки способны переваривать лактозу, что может вызвать у них нарушения пищеварения.

Сырое мясо, рыба и яйца. Существует риск заражения патогенами, такими как сальмонелла или бактерии E. coli, что делает эти продукты рискованными для потребления котами.

Кости. Они могут стать причиной повреждения кишечника у кошек.

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Шоколад и продукты с какао. Большое количество этих продуктов могут быть роковыми для кошек из-за содержания теобромина, который ядовит для них и может вызвать проблемы с сердцем.

Лук и чеснок. Эти овощи содержат вещества, которые могут уничтожать красные кровяные клетки, вызывая анемию у кошек и других животных.

Колбасные изделия. Высокое содержание соли, жиров и консервантов в таких продуктах может привести к серьезным проблемам со здоровьем у кошек, включая отравление натрием.

Виноград и изюм. Эти ягоды могут быть опасны для кошек, даже несмотря на то, что они могут есть их с удовольствием.

Орехи. Большинство орехов плохо перевариваются котами, а некоторые, такие как макадамия, могут вызвать отравление.

Алкогольные напитки. Даже небольшие дозы алкоголя могут быть опасны для кошек, вызывая серьезное отравление.

Кофе и чай. Напитки, содержащие кофеин, такие как кофе и чай, могут быть вредными для кошек, поскольку кофеин может вызвать у них проблемы с сердцем.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, от чего зависит продолжительность жизни кошек.

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