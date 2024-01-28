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Названы 10 самых популярных низкорослых деревьев для вашего сада

Игорь Романько

Какие низкорослые деревья выбрать для сада

Низкорослые деревья – настоящая находка для ландшафтного дизайна. Они не занимают много места, но при этом придают саду структуру, красоту и неповторимый шарм.

Об этом пишет greenpost. Низкорослые деревья Идеально подходят для небольших участков, не затеняют другие растения.Широкий выбор сортов с разными формами, цветами листьев и цветов. Создают интересные акценты в саду, украшают его в течение всего сезона. Многие низкорослые деревья не нуждаются в сложном уходе.

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10 популярных сортов низкорослых деревьев:

  1. Ирга Ламарка: изысканные листья, яркая осенняя окраска.
  2. Вишня мелкопильчатая (сакура) Кику Шидар: красивые розовые цветы, символ красоты и молодости.
  3. Боярышник сливолистный: разнообразие форм и цветов листьев.
  4. Ива пурпурная Нана: великолепные пурпурные листья, яркий акцент в саду.
  5. Японский клен: изысканные контурные формы, яркая осенняя окраска.
  6. Туя западная Литтл Чемпион: компактная форма, идеальная для небольших садов.
  7. Сосна горная Гном: миниатюрная форма, отличное дополнение к каменистым садам.
  8. Тамарикс: красивые розовые цветы, пушистые листья, идеально подходят для садов у водоемов.
  9. Ель Пуш: компактная форма, ароматная хвоя.
  10. Туя западная Тини Тим: темно-зеленые листья, компактная форма, идеальная для озеленения городских садов.

Подбирая низкорослые деревья для своего сада, учитывайте:

  • Размер участка.
  • Стиль ландшафтного дизайна.
  • Условия освещения и грунта.
  • Особенности цветения и плодоношения.
  • Ваши личные предпочтения.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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