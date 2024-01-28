Названы 10 самых популярных низкорослых деревьев для вашего сада

Низкорослые деревья – настоящая находка для ландшафтного дизайна. Они не занимают много места, но при этом придают саду структуру, красоту и неповторимый шарм.

Об этом пишет greenpost. Низкорослые деревья Идеально подходят для небольших участков, не затеняют другие растения.Широкий выбор сортов с разными формами, цветами листьев и цветов. Создают интересные акценты в саду, украшают его в течение всего сезона. Многие низкорослые деревья не нуждаются в сложном уходе.

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10 популярных сортов низкорослых деревьев:

Ирга Ламарка: изысканные листья, яркая осенняя окраска. Вишня мелкопильчатая (сакура) Кику Шидар: красивые розовые цветы, символ красоты и молодости. Боярышник сливолистный: разнообразие форм и цветов листьев. Ива пурпурная Нана: великолепные пурпурные листья, яркий акцент в саду. Японский клен: изысканные контурные формы, яркая осенняя окраска. Туя западная Литтл Чемпион: компактная форма, идеальная для небольших садов. Сосна горная Гном: миниатюрная форма, отличное дополнение к каменистым садам. Тамарикс: красивые розовые цветы, пушистые листья, идеально подходят для садов у водоемов. Ель Пуш: компактная форма, ароматная хвоя. Туя западная Тини Тим: темно-зеленые листья, компактная форма, идеальная для озеленения городских садов.

Подбирая низкорослые деревья для своего сада, учитывайте:

Размер участка.

Стиль ландшафтного дизайна.

Условия освещения и грунта.

Особенности цветения и плодоношения.

Ваши личные предпочтения.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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