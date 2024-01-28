Названы 10 самых популярных низкорослых деревьев для вашего сада
Низкорослые деревья – настоящая находка для ландшафтного дизайна. Они не занимают много места, но при этом придают саду структуру, красоту и неповторимый шарм.
Об этом пишет greenpost. Низкорослые деревья Идеально подходят для небольших участков, не затеняют другие растения.Широкий выбор сортов с разными формами, цветами листьев и цветов. Создают интересные акценты в саду, украшают его в течение всего сезона. Многие низкорослые деревья не нуждаются в сложном уходе.
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10 популярных сортов низкорослых деревьев:
- Ирга Ламарка: изысканные листья, яркая осенняя окраска.
- Вишня мелкопильчатая (сакура) Кику Шидар: красивые розовые цветы, символ красоты и молодости.
- Боярышник сливолистный: разнообразие форм и цветов листьев.
- Ива пурпурная Нана: великолепные пурпурные листья, яркий акцент в саду.
- Японский клен: изысканные контурные формы, яркая осенняя окраска.
- Туя западная Литтл Чемпион: компактная форма, идеальная для небольших садов.
- Сосна горная Гном: миниатюрная форма, отличное дополнение к каменистым садам.
- Тамарикс: красивые розовые цветы, пушистые листья, идеально подходят для садов у водоемов.
- Ель Пуш: компактная форма, ароматная хвоя.
- Туя западная Тини Тим: темно-зеленые листья, компактная форма, идеальная для озеленения городских садов.
Подбирая низкорослые деревья для своего сада, учитывайте:
- Размер участка.
- Стиль ландшафтного дизайна.
- Условия освещения и грунта.
- Особенности цветения и плодоношения.
- Ваши личные предпочтения.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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