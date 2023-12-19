Названы 12 самых интересных закусок, которые можно приготовить к святому столу

Как приготовить оригинальную и красивую закуску на Новый год

Рождество – время веселья и празднования с близкими. Но вместе с этими радостями может прийти и стресс, связанный с приготовлением праздничной еды.

Если вы хотите сэкономить время и силы, приготовив рождественские закуски заранее, у вас есть много вариантов. Идеями поделились на сайте romper.

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Вот несколько идей для рождественских закусок, которые можно приготовить заранее:

Венок из хумуса

Этот легкий и вкусный венок из хумуса идеально подходит для вечеринок. Просто смешайте хумус, помидоры и петрушку, затем выложите смесь в форме венка.

Рождественский венок из антипасто

Этот венок из антипасто – еще один отличный вариант для вечеринок. Просто насадите на шпажки свои излюбленные закуски из антипасто, а затем выложите их в форме венка.

Сырный шарик Снеговик

Эти творожно-сливочные шарики – это классическая рождественская закуска, которая всегда пользуется популярностью. Просто смешайте творог, сливочное масло, чеснок и зелень, а затем сформируйте смесь в форме снеговиков.

Рождественская елка с пиццей.

Эти пицца-елки – это веселый и вкусный вариант для праздничных вечеринок. Просто раскатайте тесто для пиццы, выложите на него овощи и сыро, затем нарежьте тесто на полоски. Сверните полоски в форме елки и запеките в духовке.

Дип со шпинатом и артишоками для медленного приготовления

Этот густой и кремовый соус идеально подходит для подачи с гренками, креветками или другими ингредиентами. Просто добавьте все ингредиенты в мультиварку и готовьте на медленном огне несколько часов.

Праздничная творожная доска

Праздничная творожная доска – это всегда беспроигрышный вариант для любой вечеринки. Просто наполните доску своими любимыми сырами, фруктами, орехами и другими ингредиентами.

Сырные кусочки сладкого картофеля

Эти хрустящие и пикантные кусочки сладкого картофеля – это отличный вариант для праздничной закуски. Просто смешайте сладкий картофель, творог, специи и яйца, а затем сформируйте смесь в форме кусочков. Обжарьте кусочки на масле до золотистого цвета.

Небольшие капрезы

Эти маленькие капрезы – это идеальный вариант для быстрой и легкой закуски. Просто нарежьте помидоры, моцареллу и базилик на маленькие кусочки и выложите их на шпажки.

Финики в беконе с козьим сыром

Эти оригинальные и вкусные закуски обязательно понравятся вашим гостям. Просто начините финики козьим сыром, заверните их в бекон и запеките в духовке.

Сливочно-колбасно-творожный соус

Этот густой и кремовый соус отлично подходит для подачи с гренками, макаронами или другими ингредиентами. Просто смешайте колбасу, сыр, сливки и специи, затем прогрейте соус на плите.

Техасская икра

Эта пикантная и вкусная закуска идеально подходит для праздничного стола. Просто смешайте колбасу, бекон, творог, томатную пасту и другие ингредиенты, а затем запеките смесь в духовке.

Пьяная закуска Бри

Эта сочная и ароматная закуска обязательно понравится вашим гостям. Просто смешайте творог Бри, бекон, творог, сливки и другие ингредиенты, а затем запеките смесь в духовке.

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