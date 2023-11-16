Названы 5 вещей, которые не стоит держать в кошельке

Кошелек – самый распространенный аксессуар, в котором мы обычно держим деньги и личные вещи. Однако некоторые предметы могут стать рискованными, если кошелек будет похищен, или если вы его потеряете.

Эксперты советуют не хранить в кошельке большую сумму наличных денег. Рекомендуется использовать банковские карты, а с собой брать только то количество наличных денег, которое вы планируете потратить

Не рекомендуется хранить в кошельке банковские квитанции и другие финансовые документы. Если у вас украдут кошелек, то могут овладеть и личными данными.

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Фотографии близких могут иметь сентиментальную ценность, но их потеря при краже кошелька может быть болезненной. Лучше хранить их в других местах, например дома в фотоальбоме.

Оставлять презервативы в кошельке тоже не лучшая идея – они могут повредиться от трения и температуры.

Пароли и PIN-коды: Хранение паролей и PIN-кодов в кошельке делает их доступными для злоумышленников в случае потери или кражи. Используйте безопасные методы хранения, такие как цифровые менеджеры паролей.

А для привлечения денег и привлечения изобилия, за народными предрассудками, нужно, чтобы купюры в кошельке лежали ровно, не были смяты и не имели повреждений.

Существует ряд вещей, которые можно положить в кошелек, чтобы привлечь деньги. Это – листья лавра, или мяты. Также, согласно народным приметам, привлечь деньги помогут три монетки, связанные красной нитью. А еще – рисунок или фото виноградной гроздья. Изображение гроздья винограда считается символом изобилия и богатства.

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