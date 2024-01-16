Названы 6 ароматов, прогоняющих отрицательную энергетику

Ароматы способны не только дарить приятные ощущения, но и оказывать влияние на наше физическое и эмоциональное здоровье. Некоторые ароматы обладают даже защитными свойствами, помогая нам отгородиться от отрицательной энергии.

Используя эти ароматы, вы можете создать в доме безопасное и защищенное пространство, где вам будет комфортно и уютно, пишет pixelinform.

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Аромат лаванды известен своими успокаивающими и расслабляющими свойствами. Он также помогает очистить место от негативных энергий. Расставьте в доме лавандовые свечи или мешочки с сушеной лавандой, чтобы создать атмосферу покоя и безопасности.

Свежий аромат бергамота обладает освежающими и очищающими свойствами. Добавьте несколько капель эфирного масла бергамота в ароматизатор или диффузор, чтобы очистить воздух от отрицательной энергии.

Смирна – это античное ароматическое средство, которое традиционно использовалось для защиты от зла. Дым от палочек или масел смирны создает энергетический барьер, защищающий от негативной энергии. Смирную следует использовать в доме хотя бы раз в месяц.

Аромат кедрового дерева обладает защитными и успокаивающими свойствами. Используйте кедровые свечи или эфирное масло для создания теплой и уютной атмосферы в доме.

Розмарин не только придает пикантности пище, но и обладает очищающими свойствами. Создайте ароматический спрей с розмарином и распыляйте его в доме, чтобы очистить пространство от отрицательной энергии.

Аромат пачули обладает успокаивающими, балансирующими и защитными свойствами. Добавьте несколько капель эфирного масла пачули в диффузор, чтобы создать в доме атмосферу гармонии и безопасности.

Напомним, ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.

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